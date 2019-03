ONK Motorcross Emmen afgelast door regenval

Het ONK is het hoogste nationale niveau voor motorcrossers en voor de M.S.V. Motodrome Emmen zou het de belangrijkste wedstrijd van het seizoen moeten zijn. Doordat het al enkele dagen achter elkaar stevig heeft geregend is de baan echter niet in een dergelijke staat om de wedstrijd door te laten gaan."We hebben de afgelopen week de baan afgesloten voor recreanten om de baan zo goed mogelijk te houden," vertelt baanbeheerder Barry Kost. "Tegen zes dagen met zulk slecht weer kun je echter niks beginnen, zelfs niet als je de beste baan van Europa zou hebben."Kost en zijn team van vrijwilligers werkten hard om de baan toch berijdbaar te maken, maar uiteindelijk zonder resultaat. "We hebben elke dag geultjes voor de afwatering gegraven, maar uiteindelijk hielp dit ook niet meer. Vooral voor en achter de schansen bleef veel water staan en als daar gaten ontstaan kun je dat niet opvullen met modder. Dat zou levensgevaarlijk zijn," vervolgt hij.Dat de wedstrijd dit weekend niet door kan gaan is een gemis voor de Motodrome in Emmen. De KNMV heeft wel laten weten dat de wedstrijd op 15 september verreden kan worden voor de klassen ONK500, ONK250, ONK125 en ONK85GW. Kost staat daarnaast fier achter zijn besluit. "Het was een verstandig besluit en we hebben alleen maar respect gekregen van de coureurs en teams."