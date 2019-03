Oud-CdK Tichelaar: Masterplan voor Drenthe nodig

Dat pleidooi houdt oud-commissaris van de Koning Jacques Tichelaar in zijn biografiedie deze week verscheen."Strategisch plannen en acteren, in plaats van steeds pas reageren wanneer zich een probleem voordoet. Samenwerking tussen de gemeenten zou geen uitzondering, maar de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, zonder dat ambtenaren meteen bang moeten zijn voor een fusie," zegt de oud-commissaris in de biografie. Volgens Tichelaar is alleen dan vooruitgang mogelijk in Drenthe, wat ook blijvend is."Als er in de Randstad ambtenaren worden ontslagen, is dat niet fijn voor hen, maar doorgaans vinden ze wel een andere baan. Dat is in Drenthe anders", aldus Tichelaar. Daarom pleit hij voor een actievere rol van de overheid.Tichelaar had dolgraag als CdK het grote werkgelegenheidsproject Vierkant voor Werk van Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Hardenberg nog verder willen uitrollen over de hele provincie. "Want je voelt alweer een beetje dat recessie eraan komt. Voor Drenthe betekent dat met de ijle werkgelegenheid dat de klappen het hardst aankomen. Bij economische groei merk je de positieve effecten hier veel later. Hier wonen relatief veel laagopgeleiden, voor hen is er weinig werk. Daarom moet je ze meenemen naar een hogere opleiding, via nascholing, en zorgen voor doorstroming. Als je niets doet gaat het steeds verder achteruit."Een Masterplan voor de hele provincie Drenthe, met afspraken die over meerdere kabinetsperiodes heengaan, is volgens Tichelaar daarom noodzakelijk. "Op het gebied van werkgelegenheid, onderwijs en bijscholing moet je afspraken maken met Den Haag. Want als je technologiebedrijven naar Drenthe wilt halen, moet je ook zorgen dat mensen voldoende opgeleid zijn om dat werk te doen, anders heb je er nog niets aan", zegt hij in Slagkracht.Tichelaar vindt dat zo'n plan voor tien jaar moet gelden. "Als je het niet over meerdere jaren doet, raak je de stabiliteit alweer kwijt bij de eerste recessie die opsteekt. Dan heb je faillissementen, en weer hogere werkloosheidheidscijfers dan in de rest van het land. Dat moet je hiermee zien te voorkomen."