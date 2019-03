Dorpspark Annerveenschekanaal krijgt vorm

Op het gloednieuwe dorpspark in Annerveenschekanaal zijn vandaag bomen en struiken geplant. De eerste walnotenboom is in de grond gezet door wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze samen met Marieke Kooiman van belangengroep Annerveenschekanaal. Ook wordt er nog gras ingezaaid.

Het dorpspark moet het kloppend hart van het dorp worden en is te vinden achter de kerk aan de Greveling. Het bos en de amfibievijver zijn bedoeld voor de kinderen om te spelen en er kan gewandeld worden. De lange afstandswandeling 'Het Frieslandpad' loopt onder meer door het dorpspark.Het is de bedoeling dat er nog een openluchttheater in het park komt en in de zomer is er plek om te barbecueën.