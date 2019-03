Noordscheschut wint na drie maanden weer een thuiswedstrijd

Door deze overwinning klimt Noordscheschut naar een achtste positie in de 1e klasse E, met 21 punten uit 17 wedstrijden.De formatie uit Noordscheschut kwam al vroeg op een 1-0 voorsprong. Na zes minuten mocht Melvin Mol aanleggen voor een vrije trap. Het schot van Mol werd van richting veranderd door een verdediger van Zeerobben, daar had de doelman van de bezoekers geen antwoord op.Na dik een half uur spelen kwam Zeerobben weer langszij. Dylan Drent schoot de bal snoeihard in de kruising. De bezoekers waren de hele eerste helft beter dan Noordscheschut. De thuisploeg kwam echter na een uur spelen weer op voorsprong. Een vrije trap waaide op de voet van Zeerobben-verdediger Brent de Groot, die zijn eigen keeper verschalkte.Met nog tien minuten te spelen kwam Noordscheschut ook nog op 3-1. Een strakke voorzet van Nick Koster komt terecht op het bovenbeen van Zeerobben-verdediger Pieter Westra, die de bal voor de tweede keer achter zijn eigen doelman zag verdwijnen.