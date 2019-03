Nieuw centrum Schoonebeek feestelijk geopend: 'Geweldige dag'

"Het is een geweldige dag", zegt Bert Kolkman, co-voorzitter van werkgroep centrumvernieuwing en van de gelijknamige bakkerij in het centrum. "We hebben er jaren aan gewerkt en er waren twijfels of het allemaal wel eens ging lukken. Maar vandaag mogen we het dan eindelijk vieren." Met de onthulling van het bord Pallertplein en het hijsen van de vlag is het nieuwe centrum officieel. De realisatie heeft 2,7 miljoen euro gekost.Want het was meer dan nieuwe straten en nieuwe plantjes en bomen. Zo is de oude parkeerplaats voor 't Aole Gemeentehoes opgehoogd en is nu deels een parkje. De Europaweg is opgesplitst en is geen racebaan meer, maar een dertig kilometerzone geworden. "Dat is nu een stuk veiliger over te steken", aldus de voorzitter.Een doorn in het oog van Kolkman was het gebouw op het Pallertplein. Dat is nu weg. "Gelukkig hebben we overeenstemming met de huurders kunnen bereiken, anders hadden we nooit dat open plein gehad."En het centrum was ook hard aan een opknapbeurt toe. "De laatste keer dat dat gebeurd is, was in 1988."Maar na vandaag zit de werkgroep niet stil. Er is nog één wens. "Dat is de ontwikkeling van de zuidkant van het centrum. Alles onderbrengen in één gebouw, met supermarkt en zestien tot twintig appartementen. We hopen op een projectontwikkelaar die zich meldt."Zover is het nog lang niet. Eerst wordt in september gestart met de renovatie van 't Aole Gemeentehoes, van binnen en van buiten. "Als je die plannen ziet, dan kan je als Schoonebeker alleen maar trots zijn op je dorp", lacht Kolkman.