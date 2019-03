HZVV slaat aanval Oranje Nassau af

Met die eindstand kreeg Oranje Nassau misschien nog wel iets teveel, want de gelijkmaker van de Groningers viel heel diep in blessuretijd. Het duel lag in de tweede helft een minuut of drie stil vanwege een stevige hagelbui, maar de extra tijd duurde bijna tien minuten. "Maar dat is geen excuus. We moeten gewoon scherp blijven tot het laatste fluitsignaal", aldus HZVV-captain Alex Zomer. "Toch kan ik al met al prima leven met dit gelijkspel. We houden ze op zeven punten en we kunnen weer een wedstrijd wegstrepen op weg naar de titel."HZVV heeft nu 44 punten uit 17 duels. Oranje Nassau volgt met 38 punten.De wedstrijd in Groningen werd voor een groot deel bepaald door de wind. HZVV koos, na de gewonnen toss, voor de wind in de rug. Die keuze (op advies van doelman Hidde Streutker) bleek niet de beste. Na 27 minuten kwam de thuisclub via Ruendel Martina op 1-0 en zeven minuten later schatte Streutker een hoge, diepe bal verkeerd in. Erolind Derguti profiteerde dankbaar: 2-0. Kort voor rust kreeg Lorenzo Valente nog een grote kans op de 2-1, maar de inzet was te slap om ON-doelman Erwin Heidekamp te verrassen.Met de wind tegen werd HZVV een stuk dreigender en via Romano Djababoe werd het al snel 2-1. De spits benutte een strafschop na een handsbal. Acht minuten later trok Fabian Steven de stand in evenwicht en tien minuten voor tijd leek invaller Yoran Popovic HZVV naar de zege te schieten. Leek, want de blessuretijd duurde net iets te lang voor de rood-witten. Na een tweede gele (en dus rode) kaart voor Djababoe en de zoveelste vrije bal voor de thuisclub schoot Derguti zijn tweede van de middag binnen: 3-3.