ACV wint van directe concurrent Urk

Nadat vorige week werd verloren van koploper Staphorst, wonnen de Assenaren vandaag wel van een titelconcurrent. Toch is het gat naar Staphorst niet kleiner geworden, want ook die ploeg won vanmiddag (met 2-0 van Excelsior'31).Na een kwartier spelen kwam de formatie uit Assen op een 0-1 voorsprong. Een ingooi van Daniël Schans belandde voor de voeten van Marco van der Heide die de bal in de verre kruising schoot. ''Ik nam de bal aan met rechts en ik dacht: ''ik schiet maar eens''. Het was zeker een lekker doelpuntje, ja'', vertelt de doelpuntenmaker.Tien minuten voor tijd maakte invaller Jonah van der Werf de bevrijdende 2-0. Urk deed nog wel wat terug in de blessure tijd via Riekelt Nentjes, maar verder kwam de thuisclub niet.De Assenaren staan door de zege nu op de derde plek in de hoofdklasse B, met 39 punten uit 21 wedstrijden. Het gat met koploper Staphorst bleef dus 6 punten. Tweede staat Sparta Nijkerk met 40 uit 21.