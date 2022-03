Heibel om verkiezingsborden in Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe is ophef ontstaan over het aantal verkiezingsborden dat politieke partijen in de gemeente hebben geplaatst. Sommige partijen hebben veel meer borden geplaatst dan is afgesproken. Vanmorgen is er spoedoverleg met burgemeester Cees Bijl over de borden.

De ChristenUnie is een van de partijen die de kwestie heeft aangekaart. "Hoe we erachter zijn gekomen? Een kwestie van tellen", zegt raadslid Henk Heideveld. "Het gaat in ieder geval om het CDA en de twee partijen van Gemeentebelangen. Die zijn duidelijk met veel meer borden aanwezig dan de partijen die zich wel aan de spelregels houden.

"We hebben met elkaar afgesproken dat we niet meer dan 25 borden in de hele gemeente mogen plaatsen. We hebben 23 kernen. Als je dan in een straat 10 borden van een partij tegenkomt weet je het wel. Een van onze fractiemedewerkers telde 23 borden van een partij in Beilen, terwijl er dus 25 in de hele gemeente toegestaan zijn."

Betrouwbaarheid

Het gaat om betrouwbaarheid zegt Heideveld. "We hebben vorige week maandag overleg gehad en met z'n allen afgesproken 25 borden en niet meer. Hoe betrouwbaar ben je als je de dag daarna die afspraak al breekt en veel meer borden plaatst. Dat is ook niet betrouwbaar naar de kiezer toe. Nu is burgemeester Bijl aan de beurt."