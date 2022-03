Zwembaden vrezen oplopende gasrekening en hopen op steunmaatregelen

Rendabel het bad op temperatuur brengen is niet meer mogelijk, liet Theo de Haas van De Leeuwerik gisteren weten. Een nieuw betaalbaar contract bleek onhaalbaar, zegt hij, want de kosten lopen 'schrikbarend' snel op. De gasprijzen zitten al maanden in de lift en na de Russische invasie in Oekraïne neemt de onzekerheid op de energiemarkt alleen maar verder toe.