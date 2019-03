Vitesse '63 blaast CSVC van het veld

Omdat ook Onstwedder Boys de wedstrijd tegen SCN met 5-4 verloor, is Vitesse niet alleen CSVC op de ranglijst gepasseerd, maar ook de Groningers en is de nieuwe koploper in de zaterdag 4e klasse E.De omstandigheden waren zaterdagmiddag zwaar in Koekange, want niet de harde wind speelde een rol, maar ook de regen was van invloed. Op een zwaar veld ging de thuisclub beter met de omstandigheden om. Na ruim zes minuten spelen strafte Robin ten Heuvel slordig uitverdedigen af en tikte de 1-0 binnen.Amper vijf minuten later mocht Sander van Dijk vanaf 40 meter een vrije trap nemen. Gedragen door de wind schoot de middenvelder de bal in één keer binnen, achter de te laat reagerende doelman Rogier Assen. De 3-0 van Jeroen van den Berg kwam ook uit een vrije trap. Vanaf een meter of twintig krulde de spits de bal, over de muur, in de kruising.CSVC verdediger Dion Jongbloed kopte voor rust de 4-0 achter zijn eigen doelman. Jongbloed kopte ongelukkig, maar wel prachtig binnen.De thuisclub had goed geleerd van de fouten van de ploeg uit Coevorden en speelde de tweede helft compact en gaf weinig weg. Twintig minuten voor tijd bepaalde Van den Berg, met zijn tweede van de middag, de eindstand op 5-0 en mag men in Koekange verder dromen van promotie naar de 3e klasse.