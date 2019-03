Dion Otten: 'Misschien volgende week weer op de motor'

Otten staat aan de vooravond van zijn debuutseizoen in de WK Supersport 300 klasse. De jonge coureur crashte op het einde van een succesvolle testdag in Spanje, waarin hij zich voorin kon meten met de andere aanwezige WK coureurs. Bij een vervelende highsider in een langzame hairpin-bocht brak Otten zijn sleutelbeen.Dezelfde avond vloog de Assenaar nog terug naar huis en voor komende maandag staat in Arnhem een afspraak gepland voor röntgenfoto's en een operatie. "Hopelijk verloopt de operatie goed en zal het herstel niet te lang duren," geeft Otten aan.Volgende week staat op het Spaanse circuit van Aragon een eerste officiële testdag op het programma. Dit zou voor Otten de eerste en enige krachtmeting zijn met zijn concurrentie, voordat het seizoen op 7 april op het zelfde circuit losbarst. "Het is een hele belangrijke test, dan wordt vergeleken hoe mijn motor erbij staat ten opzichte van de anderen," legt hij uit.Of hij de test gaat halen is maar de vraag. Het team wil geen risico nemen richting de start van het seizoen. Otten zelf hoopt er echter klaar voor te zijn. "Misschien zit ik volgende week wel weer op de motor. Dan moet ik wel goed aangesterkt zijn. Ik ben wel blij dat het mijn sleutelbeen is die gebroken is, want die herstelt sneller dan een enkel of wat anders. Daarom acht ik de kans wel realistisch dat ik in Aragon kan rijden."De kans dat hij de voorjaarstraining van de KNMV op het TT Circuit haalt is een stuk realistischer. Die test staat in het laatste weekend van maart gepland. Een week later is de start van het WK seizoen in Spanje en nog een week later staat de race in Assen op de kalender.