FC Klazienaveen boekt forse en broodnodige zege

In de strijd tegen degradatie uit de 2e klasse J boekte FC Klazienaveen een broodnodige zege op concurrent Omlandia. In Ten Boer maakte de ploeg van trainer Eric Prins gehakt van de thuisploeg: 1-6.

Door de zege bracht FC Klazienaveen het gat naar Omlandia naar 8 punten, met ook nog eens twee duels minder gespeeld. Klazienaveen staat nog wel steeds op een promotie/degradatieplek: het gat naar de eerste ploeg die veilig staat (NEC Delfzijl) is zeven punten. Maar ook ten opzichte van die club heeft Klazienaveen nog twee duels tegoed.Jaymie Hemme, Mart Hoff, Patrick Bloemberg, Thyrann Lambers en twee keer Nick van der Sleen waren de doelpuntenmakers.In deze 2e klasse J ging Drenthina hard onderuit bij koploper Pelikaan S. In Oostwold werd het 5-0, door onder meer drie treffers van Sergio van Dijk.DZOH en De Weide deelden de punten. In Emmen werd het 1-1. FC Meppel verloor op eigen veld van De Griffioen (1-2).