Kijk terug: Verkiezingsdebat gemeente Midden-Drenthe

Midden-Drenthe stond vandaag centraal in de reeks RTV Drenthe-verkiezingsdebatten. Acht lijsttrekkers gingen in debat over twee thema's: de stankoverlast afkomstig van het ETP-terrein bij Wijster en de vraag hoe Midden-Drenthe aantrekkelijk blijft voor jeugd om te wonen.