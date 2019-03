Biljartmarathon tegen ziekte van Huntington levert 22.561 euro op

De 24-uursmarathon Keu's voor Huntington was een initiatief van vrienden van Jan Roelof Struik uit Zeijen. Bij hem werd de ziekte in 2016 vastgesteld.De ziekte van Huntington is een erfelijke ziekte met verschijnselen van Alzheimer, Parkinson en ALS. Tegen de ziekte is nog geen geneesmiddel. Het geld dat is opgehaald met de biljartmarathon wordt gebruikt voor onderzoek naar de ziekte van Huntington.De opbrengst is boven verwachting, er werd gehoopt een bedrag van 12.500 euro op te halen.