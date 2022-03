Familie uit Hoogeveen voelt nasleep autobranden: ‘Maakt je mentaal kapot’

Het is inmiddels een aantal dagen geleden, maar de schrik zit er nog goed in bij Hoogevener Rekawt Hussein. Afgelopen zondag vloog een auto in de brand bij zijn autobedrijf aan de Stephensonstraat. Het is inmiddels de zesde keer en dat heeft veel impact op de ondernemer en zijn familie. Daarom komt hij zelf in actie.

"Ik heb camera's besteld", vertelt Hussein. "Al kost het me straks duizenden euro's, ik heb er alles voor over dat mijn familie zich veilig voelt."

Stress

Die camera's moeten straks een plekje krijgen bij zijn bedrijf. Rondom zijn woning hangen binnens- en buitenshuis al verschillende camera's. "Het zou niet moeten in een land als Nederland", vervolgt hij. "Ik heb er slapeloze nachten van. Bij alles wat ik hoor sta ik naast bed om naar buiten te kijken. Je gaat er mentaal kapot aan, dit is geen leven."

Die stress ervaart de ondernemer ook bij zijn bedrijf. Waar hij voorheen rustig zijn werkzaamheden kon uitvoeren, is de structuur nu compleet verdwenen. "Op werk ging het goed, ik zat er lekker in. Nu ben ik alleen maar bezig met de branden. Bellen met de verzekering en gesprekken met de politie. Zelfs een factuur maken voor een klant is lastig, ik kan me gewoon niet concentreren."

'Ze mogen me alles afpakken'

Zelfs bij een tripje naar de sportschool wordt hij nog geconfronteerd met de branden. "Er zijn mensen die denken dat ik het zelf doe voor de verzekering. Ik kan je één ding vertellen. Ze mogen me alles afpakken, zolang mijn gezin maar veilig is. Het geld wat de verzekeraar dan uitkeert, kan me gestolen worden."

De Hoogevener is er honderd procent van overtuigd dat de dader het op hem gemunt heeft. Zelf bekruipt hem het gevoel dat het iemand is die hij kent. "Maar dat weet ik natuurlijk niet zeker, ik moet het onderzoek afwachten. Het maakt je paranoïde. Het kan zomaar iemand zijn die dicht bij je staat. Dat maakt het alleen maar lastiger. Het vertrouwen is compleet weg."

'Mij krijg je niet kapot'

De politie en de gemeente hebben inmiddels contact met Hussein. Binnenkort volgt een gesprek en daar is hij blij mee. "Ik heb er meer vertrouwen in dan de vorige keer. De politie doet uitgebreid onderzoek en bekijkt camerabeelden van omliggende bedrijven. Ik hoop dat de dader binnenkort tegen de lamp loopt."