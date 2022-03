Blijvende ergernis over stankoverlast rond Wijster, roep om 'keiharde aanpak'

De partijen wijzen op dat gebied opnieuw naar de provincie, die daarin een rol kan hebben. "Wat mij betreft moeten we de provincie meer achter de broek zitten", zeggen CDA, VVD en de ChristenUnie. "Het is belangrijk dat we de mensen in de buurt serieus nemen als ze een klacht indienen. Er is een meldpunt waar ze dat kunnen doen, maar wat doen we er dan verder mee? Wij als raad kunnen ons dat aanrekenen. Er is een vergunning verleend door de provincie, maar we willen dat die goed gehandhaafd wordt en dat ook de klachten serieus genomen worden", stelt CU-lijsttrekker Ageet van Dijken. "Er was ook een norm overschreden", haalt Jonker van Gemeentebelangen de constateringen van de RUD aan. "Volgens mij moet je als overheid dan ingrijpen", dringt hij aan op actie.