Midden-Drenthe wil eind maken aan woningnood: 'We moeten nú iets doen'

De lijsttrekkers leggen de bal niet alleen bij de woningstichtingen, maar verwijten zichzelf als gemeente ook niet goed geanticipeerd te hebben in het verleden. Zo vindt De Haas dat de gemeente 'achter de muziek heeft aangelopen'. Gemeentebelangen-voorman Jan Jonker wijst op De Lindelaar in Westerbork, waar volgens hem de grond zeven jaar braak heeft gelegen. "Als we toen waren begonnen met bouwen, dan waren de woningen in ieder geval nog betaalbaar geweest. Alles wordt nu duurder, je krijgt voor twee ton geen woning meer. In de afgelopen jaren hebben we als gemeente onvoldoende geïnvesteerd in bouwgrond, nu lopen we 5 à 6 jaar achter om woningen te bouwen."