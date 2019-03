Droogte in Borger voorbij: Eerste zege van het seizoen

Het vorig seizoen gedegradeerde Borger kende een dramatische seizoensstart en wist pas half december de eerste punt te scoren. Ook daarna bleven noemenswaardige resultaten uit. De afgelopen weken liet de ploeg wel meer vorm zien, maar telkens greep de formatie van trainer Arne Joling naast de winst.Ook in Nieuw Balinge trof tegenslag het team van Borger. De vaste keeper Edwin Haandrikman werd uitgeschakeld door een oorontsteking en kon niet spelen. Daarnaast kwam de uitploeg al vroeg op achterstand door een treffer van Balinge-speler Dennis Tump.De wedstrijd brak open toen de keeper van Nieuw Balinge een overtreding maakte buiten het zestienmetergebied op een doorgebroken speler. Dit kwam hem op een directe rode kaart te staan. "Daarna verwacht je dat de wedstrijd gemakkelijker wordt, maar dat was niet het geval," aldus Arne Joling.Borger kwam terug in de wedstrijd door treffers van Bjorn Everts en Mylan Beijering, maar Nieuw Balinge maakte weer gelijk bij 2-2. "Zij hadden de wind in de rug en bleven druk zetten. Wij hadden echter wel de overhand en het was wachten op doelpunten."Die doelpunten vielen in de 70e en 89e minuut door Calvin Beijering en opnieuw Mylan Beijering. "Die hadden voor mij wel eerder mogen vallen," geeft de trainer toe.Door de zege is er een last van de schouders van Joling en de ploeg gevallen. "Je wilt een seizoen niet afsluiten zonder zege, dit kunnen we nu afstrepen. We zijn er echter nog niet. We moeten nog vijf keer winnen om in de vierde klasse te kunnen blijven."Joling heeft er wel vertrouwen in dat zijn ploeg dat waar kan maken. "We zijn sterk uit ons trainingskamp in Portugal gekomen en het kwartje is gevallen bij de ploeg dat er nu wel gepresteerd moet worden. Deze zege geeft daarvoor wel het vertrouwen. Het teamgevoel is in ieder geval een stuk sterker geworden," aldus Joling.Door de overwinning staat Borger op vijf punten uit veertien wedstrijden. Het gat met naaste concurrent MSC is nog vijf punten en Nieuw Balinge staat nog tien punten los.