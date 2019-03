Hekkensluiter Sudosa-Desto mist laatste kans

Voor Sudosa-Desto was de confrontatie met VCV de laatste reële kans om degradatie te voorkomen. Door de zware nederlaag is de achterstand op de concurrent uit Veenendaal opgelopen tot zes punten. Sudosa-Desto komt dit seizoen nog zes keer in actie in de Topdivisie, maar de kans op handhaving is desondanks louter theoretisch. Het huidige puntentotaal van de formatie van trainer Erik Noordijk is namelijk zes punten. En daar waren zestien wedstrijden voor nodig.In het duel met VCV schoot Sudosa-Desto nog wel sterk uit de startblokken. De thuisploeg kwam vanaf de start op voorsprong en bleef geruime tijd aan de goede kant van de score. Sudosa-Desto wist die marge echter niet vast te houden. VCV nam de leiding over en greep ook de winst in de eerste set: 21-25.De spanning was in het tweede bedrijf ver te zoeken. De gasten uit Utrecht zegevierden met een klinkende uitslag: 16-25. Sudosa-Desto knokte in de derde set voor wat het waard was, maar het bleek opnieuw onvoldoende. VCV won met 23-25 en besliste daarmee de wedstrijd.Sudosa-Desto promoveerde afgelopen seizoen op opmerkelijke wijze naar de Topdivisie, het tweede niveau van Nederland. De Drentse equipe trok aan het langste eind in een loting.