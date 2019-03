Veilig DOS'46 verliest bij DVO

DOS'46 heeft in de uitwedstrijd tegen DVO Bennekom verloren met 29-23. De ploeg uit Nijeveen is veilig en had geen druk meer, terwijl de thuisploeg nog speelde voor handhaving.

DOS'46 kon weinig indruk maken in de wedstrijd tegen DVO, dat vijf punten achter de Nijveneers in de stand van de Korfbal League stond. De thuisploeg had het merendeel van de wedstrijd een grote voorsprong en maakte in de slotfase zelfs zes treffers verschil.De formatie van Pascal Zegwaard blijft ondanks de nederlaag op de zevende plaats staan met elf punten uit zestien wedstrijden. De achterstand op Blauw-Wit is nu vijf punten en de voorsprong op DVO is drie punten. De laatste twee wedstrijden van het seizoen speelt DOS'46 nog tegen hekkensluiters KCC en DeetosSnel.