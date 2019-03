Sudosa-Desto staat voor eerste matchpoint in kampioenschap

Sudosa-Desto verloor in Ootmarsum nog wel de eerste set in 25-19, maar de drie resterende sets werden in 20-25, 23-25 en 19-25 overtuigend gewonnen. Hierdoor neemt de groene formatie vier punten mee naar huis. Sneek won eveneens, maar tegen de nummer drie D.B.S. had de ploeg wel vijf sets nodig om uiteindelijk met 2-3 te zegevieren. Dit leverde de ploeg drie punten op. Sneek heeft nu wel een wedstrijd méér gespeeld dan Sudosa-Desto.Het kampioenschap in de Eerste divisie A telt voor Sudosa-Desto nog vier wedstrijden. Voor Sneek staan er nog drie wedstrijden op het programma. Ook D.B.S. speelt theoretisch nog mee, maar hun achterstand is 18 punten.Als Sudosa-Desto na volgend weekend de voorsprong van elf punten weet te behouden, en D.B.S geen drie punten laat naderen, dan mogen de Asser dames de titel vieren.Ook de dames van Tjoba deden vandaag goede zaken in de strijd om handhaving. Tegen het hoge geklasseerde VCV uit Varsseveld won de ploeg uit Klazienaveen met 3-1 in sets. Tjoba heeft nu 24 punten uit 17 wedstrijden en heeft een buffer van 5 punten op hekkensluiter Zwolle.