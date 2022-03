Speciale O2-voetbalvelden liggen er nog niet helemaal goed bij in Coevorden

Sportparken in de gemeente Coevorden zijn de afgelopen maanden flink opgeknapt. Oude veldverlichting is vervangen door ledlampen, er is betere toegankelijkheid voor mindervaliden en er is een een gloednieuw speelveld voor veel clubs geregeld.

De gemeente sloot gisteravond het project 'kwaliteitsimpuls sportaccomodaties' af met de verenigingen. Toch is het nog niet helemaal klaar: de bijzondere O2-sportvelden moeten nog aarden. In de kantine van voetbalvereniging NKVV in Dalerpeel werd er gisteravond teruggekeken op de samenwerking tussen de gemeente en de veertien sportclubs.

Nog geen biljartlaken

Twaalf voetbal- en twee korfbalverenigingen ontvingen een bijdrage uit de subsidiepot van vier miljoen euro, door de gemeente in 2019 beschikbaar gesteld. Een aanvullende subsidie verhoogde dat bedrag tot 5 miljoen euro. 1,8 miljoen daarvan ging naar de nieuwe velden, die er vooralsnog niet bij liggen als een biljartlaken.

Betere toegankelijkheid op sportparken was een voorwaarde van de gemeenteraad, net als de duurzamere ledverlichting. Dat laatste kunnen veel verenigingen niet zelf ophoesten. Nieuwe sportvelden was een wens van de clubs zelf.

O2-velden

Er werd een werkgroep in het leven geroepen, met drie leden vanuit de verenigingen. Eddie van der Weide is namens NKVV daarin actief: "In het begin bespraken we met de verenigingen wat we zoal zouden willen. Dat werden kunstgrasvelden, maar bleek veel te duur. Uiteindelijk kozen we voor de zogeheten O2-velden."

O2-sportvelden bestaan uit natuurgras en heeft een onderlaag van lavamateriaal. Het resultaat is een betere afvoer van regenwater en een toplaag die sneller droogt. De velden zijn zo sneller en vaker bespeelbaar en wedstrijden hoeven zo dus minder vaak afgelast te worden.