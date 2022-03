Eerste opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne beschikbaar

Het huidige Isala-ziekenhuis in Meppel is vanaf 1 april beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen. De eerste opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn echter vanaf vandaag al beschikbaar. Het is niet bekend om hoeveel plekken het gaat en waar deze plekken zijn.

Wel is duidelijk dat de eerste opvangplekken vooral worden aangeboden door de recreatiesector. Deze locaties hebben namelijk al de juiste voorzieningen, meent de Veiligheidsregio Drenthe.

Het kabinet vroeg eerder deze week aan iedere veiligheidsregio in Nederland om binnen twee weken 1000 opvangplekken beschikbaar te stellen. Voor langere termijn moeten er nog eens 1000 opvangplekken per veiligheidsregio bijkomen. Het gaat dus in totaal om 2000 plekken die ook de Veiligheidsregio Drenthe moet vinden.

Ziekenhuis Meppel

Het huidige Isala-ziekenhuis in Meppel is rond 1 april beschikbaar voor de opvang van vluchtelingen, omdat Isala verhuist naar een nieuwe locatie in Meppel, aan de overkant van het huidige ziekenhuis.

Het Meppeler ziekenhuis is de eerste concrete locatie in Drenthe die beschikbaar is. Het gaat om ongeveer 150 vluchtelingen die terechtkunnen. "We denken het ziekenhuis vrij snel geschikt te kunnen maken", zegt burgemeester Richard Korteland. "Geen overlap. Het is gereed zodra het leeg is." En dat is rond 1 april.

Lege kantoorgebouwen

De burgemeester vertelt dat er in de gemeente Meppel genoeg locaties zijn die op korte termijn wel even te gebruiken zijn. "Veldbedjes in de sporthal, toilet erbij en klaar." Maar, zo waarschuwt Korteland, dat is allemaal voor korte tijd geschikt. "Daar kun je niet maanden in leven. Dat is niet handig. Wij kijken naar plekken voor korte termijn die we iets langer vast kunnen houden voor opvang."

Er is ook gekeken naar lege kantoorgebouwen, maar die zijn niet geschikt voor bewoning. "Je zit met een keuken, gas, water, licht en voorzieningen als een toilet", somt Korteland al snel de problemen daarvan op. Daarom is gedacht aan het ziekenhuis van Isala, waarna de gemeente al snel gesprekken voerde met het raad van bestuur van Isala. Isala zit nog wel volop in de verhuizing en daar gaat alle aandacht dan ook naar. Maar na de verhuizing van het ziekenhuis krijgt de gemeente de 'sleutel'.

Het gaat daarbij voorlopig alleen om het ziekenhuis. Er wordt nog onderzocht of ook het aanliggende revalidatiecentrum Reggersoord gebruikt kan worden. Maar dat heeft hele andere kamers, beschrijft Korteland: zalen met bedden. En daarnaast speelt mee dat het ziekenhuis niet voor de volle honderd procent beschikbaar komt. Een deel van de spullen van het ziekenhuis blijft namelijk nog even achter, waardoor de gemeente Meppel nu 150 vluchtelingen als mogelijk en realistisch acht.

Recreatiesector