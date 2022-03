Rechter verbiedt offroad-evenement in Ruinen

Dit gebrek valt voor zondag niet meer te herstellen, zei de rechter en hij zette voor nu een streep door dit evenement. Dit tot grote teleurstelling van de motorvereniging. "We blijven met een enorme kostenpost zitten door falend overheidsbeleid", zei Bas Hof van MC'80. Dit jaar zou de 38ste toertocht worden gehouden rondom Ruinen. Volgens Hof krijgen de natuurbeschermers nu munitie om dergelijke evenementen tegen te houden. Geert Starre van de Natuurbeschermingswacht voelt dit verwijt wel. "Het is de overheid die deze chaos veroorzaakt. Deze teleurstelling had voorkomen kunnen worden als wij vooraf aan de besluitvorming waren gehoord".

De natuurbeschermingsorganisatie kaartte bij de rechter aan dat 700 crossmotoren in een bosrijk gebied een hel is voor broedende vogels en ontwakende amfibieën. "Die leven juist daar waar zou worden gereden en worden geheid kapotgereden", zei Starre. En dan is er volgens Starre nog de uitstoot van de hoeveelheid stikstof. "Als dat mag, zouden de boeren met een gerust hart mogen uitbreiden", zei hij tegen de rechter.

Het verbod op de toertocht in Ruinen kan gevolgen hebben voor een volgend offroad-evenement. Dat organiseert De Antrappers in de Wijk en wordt een week later gehouden. Dan verschijnen duizend rijders aan de start. Volgens Starre is de vergunning op vergelijkbare wijze verleend. Ook in deze zaak ontbreekt volgens Starre een inspraakprocedure. Volgens de organisatie houdt de provincie en de gemeenten zich in deze zaken niet aan de wet. Het verzoek om een voorlopige voorziening (kort geding) is al ingediend. Wanneer die zaak dient is nog niet bekend.