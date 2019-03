Kjeld Nuis pakt wereldrecord 1.000 meter 'Retespannend'

De Amerikaan Shani Davis was wereldrecordhouder. Hij reed in 2009 1.06.43. Nuis hield vanavond landgenoten Thomas Krol (1.06.25) en Kai Verbij (1.06.34) achter zich.De 29-jarige sprinter van Jumbo-Visma kon door de hoge snelheid z'n binnenbocht, in z'n eerste volle ronde, niet houden en kwam nog ruim in de buitenbaan terecht. Maar hij hinderde daarbij z'n tegenstander Lorentzen niet."Het was retespannend. Na de opening van Kulizhnikov was ik nog wel even bang. Maar dit heb ik altijd gewild. Ik ben f*cking blij", glundert Nuis na afloop.De opening op weg naar het wereldrecord ging in 16.43. Daarna volgde een rondje 24.3 en zijn slotronde ging in 25.37. Nuis verbeterde hiermee automatisch zijn eigen Nederlands record. Dat stond op 1.06.51. Morgen rijdt hij in Salt Lake City nog de 1.500 meter