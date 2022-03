OM: 'Tieners gebruikten pedohunting als excuus voor beroving makkelijke slachtoffers'

Dertien tieners uit Emmen en omgeving worden verdacht van drie gewelddadige berovingen van mannen. De groep lokte de mannen afgelopen najaar onder het mom van een seksafspraak via een datingapp naar een afgelegen een plek in de buurt van het ziekenhuis in Emmen. Daar werden ze uitgemaakt voor pedofiel, bedreigd, mishandeld en beroofd.

De politie maakte op 6 oktober vorig jaar een eind aan de reeks berovingen door een lokagent in te zetten. Zes jongeren werden die avond opgepakt. De rest van de groep, die in wisselende samenstellingen toesloeg, kon in de weken erna werden opgepakt. Veel van hen speelden bij hetzelfde voetbalteam in Emmen en zaten in dezelfde groepsapp.

Dat ze aan het pedojagen waren, zoals ze zelf tegen de slachtoffers zeiden, was onzin vertelde de officier van justitie vandaag tijdens de strafzaken van twee verdachten van 18 en 19 jaar. De slachtoffers die via de datingapps Bullchat en Grindr naar de plek van de beroving werden gelukt, waren namelijk niet in de veronderstelling dat ze seks zouden gaan hebben met een minderjarige. "De groep zocht gewoon makkelijke slachtoffers. We hebben het hier simpelweg over berovingen en die waren gepland, van het begin tot het eind", aldus de aanklager.

Strafeisen

Tegen een 18-jarige Emmenaar, die volgens de officier van justitie een leidende rol had, heeft het Openbaar Ministerie 225 dagen jeugddetentie, waarvan 180 dagen voorwaardelijk en daarnaast 200 uur werkstraf geëist. De Emmenaar heeft na zijn arrestatie 45 dagen vastgezeten en kwam toen onder strenge voorwaarden met een enkelband en met begeleiding van de jeugdreclassering vrij.

Hij hoeft van de officier nu niet terug de cel in, maar moet de enkelband en de begeleiding het komende half jaar wel houden. Daarnaast moet hij worden behandeld voor psychische problemen. "De straf is nu minder gericht op vergelding en voelt daarom misschien als een sof voor aangevers, maar het is belangrijk dat hij op goede voet verder gaat, ook voor samenleving."

Tegen een 19-jarige man uit Klazienaveen, die bij één van de berovingen betrokken was, maar ook verdacht wordt van onder meer twee mishandelingen, eiste de aanklager 180 uur werkstraf. Daarnaast eiste hij ook 229 dagen celstraf, waarvan 200 dagen voorwaardelijk tegen de man en begeleiding door de reclassering.

Andere verdachten

Er is nog een 19-jarige verdachte in deze zaak. Die zit als enige nog vast, ook omdat hij verdacht wordt van een schietincident bij een snackbar in de wijk Bargeres. Deze Emmenaar staat 24 maart terecht. De andere tien verdachten zijn tussen de 14 en 17 jaar en staan deze en volgende week achter gesloten deuren terecht.

De 18-jarige Emmenaar was betrokken bij alle berovingen en regelde ook een paar keer de afspraken met de latere slachtoffers. Hij erkende ook dat hij al vóór de eerste, waarvan een 75-jarige man eind september het slachtoffer werd, al bezig om slachtoffers te vinden. Het kwam toen alleen nooit tot een 'date'. De jongen vertelde dat hij schulden had bij een crimineel en geld nodig had, omdat hij werd afgeperst.

Afgelegen plek

De 75-jarige man kwam af op een seksafspraak die hij naar eigen zeggen had gemaakt met een 24-jarige man. Zo deed de persoon met wie hij op de datingapp chatte zich voor, vertelde hij. Op de plek van de date, bij een flat in de wijk Angelslo, stond een jongen hem op te wachten, dat was één van de minderjarige verdachten. Die vertelde hem dat hij een bankje op een afgelegen plek wist om seks te hebben.

De bejaarde man liep mee en had geen enkele argwaan, vertelde hij later bij de politie. Een stukje verderop, in een bosje nabij het ziekenhuis, doken nog vier jongens op en werd hij met veel geweld beroofd. Ze eisten ook zijn pincode, maar die weigerde hij te geven. Uiteindelijk gingen de mannen er met zijn portemonnee, sleutels en telefoon vandoor. In de rechtszaal werd een filmpje getoond dat één van de verdachten tijdens de beroving had gemaakt. Daarop was de angst in de ogen van de man te lezen.

Angst en pijn

Het tweede slachtoffer werd een paar dagen later naar dezelfde plek gelokt en kon, na flink te zijn toegetakeld, zijn telefoon terugpakken en vluchten. Hij belde een eindje verderop 112. Ook was in de veronderstelling dat hij te maken had met een jongen die meerderjarig was, zei hij. In de rechtszaal vertelde de man dat hij nog steeds hoofdpijn en angstklachten heeft.

Het derde slachtoffer werd één dag later op vrijwel dezelfde plek mishandeld en beroofd. Hij gaf onder dreiging wel zijn pincode en ontgrendelde op commando zijn telefoon, zodat de berovers zijn pinlimiet konden verhogen. Ze haalden in totaal 5000 euro van zijn rekening. Ook hij vertelde in de rechtszaal dat hij lange tijd lichamelijke klachten heeft gehad en nog altijd bang is.

Schadevergoeding