Provincie moet zich in gaan zetten voor opvangen Oekraïense vluchtelingen

De provincie Drenthe moet op zoek naar mogelijkheden om vluchtelingen uit Oekraine op te vangen. Gedeputeerde Staten moeten daarbij samen optrekken met de gemeenten en die gemeenten ondersteunen in hun zoektocht naar opvangplekken voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld van Rusland in Oekraine.

Ook moet de provincie onderzoeken of er contractuele of andere relaties met Rusland zijn en hoe die in lijn met de internationale sancties stop te zetten. Ook als dat financiële gevolgen heeft voor de provincie.