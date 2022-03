Drentse politiek is tegen sluiting Johan Willem Frisokazerne

De Johan Willem Frisokazerne in Assen mag niet dicht. De werkgelegenheid van Defensie moet in Assen blijven. Dat vinden alle partijen in Provinciale Staten.

Alle partijen met uitzondering van de Partij voor de Dieren stemden in met een motie, die was opgezet door VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen.

Het verdwijnen van de kazerne heeft veel te grote gevolgen voor de directe en indirecte werkgelegenheid in de regio Assen. Ook omdat het aantal banen fors dalende is door de inkrimping van de NAM.

Meeuwissen: "Assen heeft een historie als garnizoensstad en er wordt een grote verbondenheid gevoeld wordt met Defensie. Er is een nauwe band is tussen de JWF-kapel en de muziekverenigingen in de regio. Bovendien is Assen een uitstekend bereikbare locatie voor mbo-stagiairs voor veiligheidsberoepen uit heel Noord-Nederland."