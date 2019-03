Hurry-Up met zege op zak naar bekerkraker

Sasja stond slechts één plaats achter Hurry-Up, al was het puntenverschil wel aanzienlijk. De thuisploeg gaf in de eerste helft goed verweer en hield de achterstand bij rust beperkt tot 12-13. Na de rust nam Hurry-up wel afstand en hield de Drentse ploeg een voorsprong van vier punten vast.Na een uur spelen won Hurry-Up met 27-31 en schreef daarmee twee punten bij aan het totaal. Daarmee komt de formatie uit Zwartemeer op 15 punten. Doordat Tongeren en Initia Hasselt allebei verloren, klimt Hurry-Up van de tiende naar de achtste plaats.Volgend weekend staat de laatste speelronde van de BENE-League op het programma. Daarin speelt Hurry-Up tegen Kras Volendam, dat zesde staat. Volendam haakte vandaag definitief af in de strijd om de Final-Four na een gelijkspel bij Achilles Bocholt.Eerst speelt Hurry-Up nog in de kwartfinale in de beker, namelijk dinsdag in Sittard tegen LIONS. De beker is voor de Zwartemeerders de laatste kans op een prijs dit seizoen.