Liveblog: Heracles met tien man verder tegen sterk FC Emmen

FC Emmen - Heracles is een duel tussen de nummers 16 en 7 van de eredivisie. Heracles heeft 35 punten uit 24 duels, terwijl Emmen er 24 heeft.

Na drie nederlagen op rij (Excelsior, Vitesse en Feyenoord) is Emmen wel weer toe aan een goed resultaat, helemaal omdat de concurrenten in de strijd tegen degradatie (NAC, De Graafschap, Excelsior en ADO Den Haag) allemaal verloren dit weekend.Volg FC Emmen - Heracles van minuut tot minuut via dit liveblog.