Profiteert FC Emmen van nederlagen concurrenten?

Wint Emmen, dan klimt de ploeg van trainer Dick Lukkien in ieder geval op tot een positie boven de degradatiestreep en zet het hekkensluiter NAC (de nummer 18 degradeert rechtstreeks) op 10 punten.De gasten uit Almelo staan op een uitstekende 7e plaats, met 35 punten uit 24 duels. Vooral voor de winterstop pakte de formatie uit Almelo veel punten. Sinds de jaarwisseling is het wat wisselvalliger. Zo gingen de eerste drie duels in 2019 kansloos verloren, maar volgden daarna drie zeges op rij (waaronder op eigen veld tegen Ajax). Vorige week volgde echter weer een flinke nederlaag. In het eigen Polman Stadion werd het 5-1 voor FC Utrecht.Tegenover de 9 punten die Heracles pakte na de winterstop, sprokkelde Emmen er 7 uit 7. De laatste drie duels gingen echter verloren, waardoor de Drentse club inmiddels onder de streep staat en wel weer een overwinning kan gebruiken.Eerder dit seizoen werd het in Almelo 2-1 voor Heracles. Binnen zeven minuten keek Emmen toen al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Brandley Kuwas en Kristoffer Peterson.Heracles-trainer Wormuth weet van Jesper Drost (geschorst), Robin Pröpper, Sebastian Jakubiak, Tim van de Berg en Joey Konings (allen geblesseerd) zeker dat zij niet kunnen meespelen tegen FC Emmen.De oefenmeester gaat er wel vanuit dat hij kan beschikken over clubtopscorer Peterson, ondanks dat de Zweed een gebroken neus heeft. Ook Mohammed Osman, die de voorbije speelronde vanwege een schorsing ontbrak, is er weer bij.Lukkien kan op zijn beurt tegen Heracles niet beschikken over Wouter Marinus, Gersom Klok en Nico Neidhart. Die laatste is ziek. Voor nieuweling Zakaria El Azzouzi komt het duel ook nog te vroeg. De kans is groot dat Hilal Ben Moussa zijn rentree gaat maken in de basis en dat ook Jafar Arias gaat beginnen. Dat gaat dan te koste van Alexander Bannink en Sven Braken, al wilde Dick Lukkien nog niets kwijt over zijn opstelling.Ook wil Lukkien niets kwijt over hoe hij Heracles wil gaan bestrijden. De oefenmeester trainde de afgelopen dagen in ieder geval voldoende opties. Varianten met Nick Kuipers naast Nick Bakker en Andrej Lukić bijvoorbeeld. "Maar ik ga niemand wijzer maken", aldus Lukkien tijdens het perspraatje op vrijdag.FC Emmen - Heracles begint vanmiddag om 14.30 uur en is natuurlijk weer live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 14.00 uur.