Politiek is niet blij met hoe EuroParcs vakantieparken moderniseert: Brink gaat in gesprek

Gedeputeerde Henk Brink gaat met EuroParcs in gesprek over de verbouwingen van vakantieparken in Meerzicht aan het Leekstermeer in het bijzonder. Dat doet hij na een debat in de Provinciale Staten.

In het debat uitten meerdere partijen ernstige zorgen en bezwaren over hoe EuroParcs omgaat met huurders en eigenaren van chalets en stacaravans die plaats moeten maken voor nieuwbouw van vakantiehuisjes. Brink tempert vooraf de verwachtingen van zo'n gesprek. Hij heeft geen juridische mogelijkheden om de gang van zaken bij te sturen.

Verstening vakantieparken

Renate Zuiker, fractievoorzitter voor Partij voor de Dieren: "De schaalvergroting van recreatieparken is in een stroomversnelling gekomen en dat geldt ook voor de verstening van parken. De werkwijze van EuroParcs daarbij is: een snelle make-over van opgekochte parken waarbij over alles en iedereen heen gewalst wordt. Bestaande bewoners en recreanten moeten wijken en ook de natuur gaat op de schop." Zuiker doelt onder meer op de situatie bij Meerzicht aan het Leekstermeer.

"Mensen met kleine portemonnee moeten plaats maken voor mensen met een ruimere portemonnee", ziet ook Wim Moinat, fractievoorzitter van de SP. "De provincie heeft geen zicht op totale schaalvergroting, alleen op individuele plannen voor parken. We moeten deze trend onder ogen zien. Wettelijk kan en mag het misschien allemaal, maar je moet dit niet willen. Gaan we bijsturen of zien we dit met lede ogen aan?" Moinat geeft als voorbeeld de eigenaren van stacaravans op het Molenveld in Ruinen die plaats moeten maken voor vakantiehuisjes.

Onontkoombaar

Gedeputeerde Henk Brink: "Familiebedrijven die we koesteren worden inderdaad overgenomen, maar dat soort concerns hebben wel de mogelijkheden om er een vitaler vakantiepark van te maken. Vergroting en verstening van vakantieparken is daardoor onontkoombaar. Chalets en stacaravans zijn uit. De markt is veranderd. Luxere huisjes worden eerder verhuurd dan huisjes die van matige kwaliteit zijn. "

"Maar de natuur mag niet worden aangetast", vervolgt hij. "Maar wij toetsen dit. Daar waar natuur verdwijnt moet die elders worden gecompenseerd, in sommige gevallen zelfs dubbel. Ik deel niet dat dit ten koste gaat van natuur. Recreatieondernemers weten dat de natuur hun goud is." Volgens Brink moeten parkeigenaren die het park ombouwen gewoon voldoen aan alle regels voor Natura 2000-gebieden of het Natuur Netwerk Nederland als het park daar inligt.

Strengere omgevingsregels?

De vraag van de PvdD en de SP is of de voorwaarden in de provinciale omgevingsvisie moeten worden aangepast. Want volgens beide partijen is dat de manier om een rem te zetten op overnames van kleinschalige vakantieparken om die om te bouwen tot grotere parken met alleen huisjes.

Brink: "Voor vakantieparken is het in de omgevingsvisie niet anders dan bij alle andere ontwikkelingen. We toetsen aan de kernwaarden die daar in staan en dan is het 'ja, mits'. Zo hebben we het destijds afgesproken hier in de Provinciale Staten."

Overname Meerzicht

Eind vorig jaar nam EuroParcs Meerzicht over. De recreanten kregen te horen dat ze eind dit jaar hun chalets en vakantiewoningen moeten ontruimen. Dit viel de eigenaren van de 55 huisjes rauw op het dak. Ze richtten een vereniging op en zoeken steun bij de rechter, het provinciebestuur en de gemeente Noordenveld.

Een aantal partijen vindt dat EuroParcs niet netjes te werk gaat. SP'er Moinat: "Juridisch kan het misschien wel maar de vraag is of je het zo moet willen." Jos Schomaker namens het PvdA: "EuroParcs is misschien rechtmatig, maar niet rechtvaardig omgegaan met bewoners van Meerzicht." Ook PVV'er Nico Uppelschoten vindt dat de bewoners niet netjes behandeld zijn door EuroParcs. Brink gaat dus het gesprek aan met het vakantieparkenbedrijf.

Waarschuwing