Programma zondagvoetbal

VOETBAL -

Het is spannend in de hoofdklasse A, zowel boven als onderin. Voor promotie strijdt Hoogeveen vanmiddag tegen een concurrent, namelijk Hoogland. En in de strijd tegen degradatie heeft Achilles 1894 vanmiddag een zware dobber. De ploeg van trainer Paul Weerman moet op bezoek bij nummer 2, RKZVC.