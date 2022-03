Wint gemeente het vertrouwen van Darp terug? 'Het dorp is voor gek gezet!'

Wat gebeurt er met de school in Darp? Inwoners willen zelf beslissen. Dat schreef RTV Drenthe in juli vorig jaar. Op een informatieavond werd de dorpsgemeenschap Darp, Havelterberg en Busselte gevraagd naar ideeën over invulling van het leegstaande schoolgebouw. Enkele dagen later bleek dat de gemeente al een huurder gevonden had en betrok een kinderopvang het pand. Gisteravond kwam wethouder Klaas Smidt verantwoording afleggen. Hij beloofde beterschap voor de toekomst.

"Het dorp is voor gek gezet!", klinkt het vanuit de zaal. Het gesprek over de school is pas begonnen of de stellingname is duidelijk: Darp is het vertrouwen in de gemeente Westerveld compleet kwijt. De inwoner vervolgt: "Wij zaten bij elkaar te vergaderen, maar er was al bekend dat er een kinderopvang in het pand van de school kwam. Dat had het college al beslist terwijl er hier meer inwoners voorstander zijn van iets anders. Ik voel me in de zeik gezet. Dit heeft de gemeente wel héél snel geregeld, terwijl dingen normaal jaren duren op het gemeentehuis. Hebben jullie ineens vleugels gekregen?!"

'Leeg laten is geen optie'

Wethouder Klaas Smidt snapt de onvrede die ontstaan is in Darp. Hij benadrukt de goede bedoelingen van de gemeente. "Maar de school hield op te bestaan en we kunnen dit pand niet slopen. Daar is het te goed voor. Leeg laten staan is ook geen optie. Dat hebben we bij andere panden in Westerveld gezien. Binnen een dag worden de ramen soms al ingegooid. Daarom hebben we een vaste partner voor leegstandsbeheer. Die vond heel snel een huurder die akkoord ging met onze voorwaarden."

"Eén van de voorwaarden is dat dit maandelijks opzegbaar is", vervolgt Smidt. "Een telefoontje van ons en een maand later is de kinderopvang vertrokken." Dat kon het dorp nauwelijks geloven. De kinderopvang zit er inmiddels enkele maanden en het is al erg druk in het pand. Er is een opknapbeurt gekomen, een hek omheen geplaatst en wordt zelfs gesproken over uitbreiding van het aantal kinderen. Ook is er een website waarop de kinderopvang schrijf over de unieke ligging "midden in de natuur van het mooie Darp".

Smidt benadrukte nog eens dat echt tijdelijk is, en dat met het dorp gezocht gaat worden naar een nieuwe locatie. "Als dorp weet wat met het gebouw moet gebeuren, is de opvang er binnen een maand uit", aldus de wethouder.

Communicatie

Toch vreet het bij de bewoners dat ze in juli bij elkaar kwamen, terwijl op de achtergrond gezocht werd naar een tijdelijke huurder. Het steekt dat ze daar niets van te horen kregen op de informatieavond, terwijl een ambtenaar van de gemeente aanwezig bij was.

"Het vertrouwen was al laag in de gemeente", zegt andere inwoner. "We hadden hier een kans om vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Maar uiteindelijk blijkt het niks waard te zijn, omdat op de achtergrond het verhaal van de kinderopvang al speelde." Hij accepteert de uitleg over het leegstandsbeheer, maar benadrukt het gebrek aan communicatie. "Dat vreet zo erg aan ons. Ik vind dat de gemeente daarin aan zet is. Om naar de bewoners het vertrouwen terug te krijgen. Het is diep geschaad."

Volgens wethouder Smidt wist de ambtenaar in kwestie van het plan met de kinderopvang. "Maar de communicatie daarover had wel zorgvuldiger gekund door ons. U voelt zich misschien voor de gek gehouden en zo kun je het noemen, maar geloof mij; dit is geen kwade wil."

Langetermijnvisie voor gemeenschap Darp

Want de bal ligt nog steeds bij de bewoners, zegt de wethouder. De gemeente wil heel graag horen welke kant Darp, Havelterberg en Busselte op willen met de gemeenschap. Daarom komt burgemeester Rikus Jager 23 maart naar het dorpshuis in Darp voor een gespreksavond met de inwoners.

"De burgemeester wil ook laten zien dat we geen plannen hebben met Darp", zegt Smidt. "Er loopt niets stiekem op de achtergrond. Wij zitten hier blanco in. Het is echt aan jullie, dat beloof ik. We hebben voor de komende tijd een procesbegeleider aangesteld die al jullie wensen goed op papier gaat zetten. Dat is belangrijk. Daarna kunnen we in gesprek met de gemeenteraad over mogelijkheden en budget. Oneindig budget is er niet, maar we kunnen wel heel verstandige dingen doen."

Weinig reuring

In de bredere dorpsvisie wordt ook het dorpshuis opgenomen. Dat dorpshuis is verliesgevend. De gemeente en uitbater Stichting Welzijn MensenWerk willen naar een houdbare situatie. Ook daarover wil de gemeente met inwoners in gesprek, iets wat zij zelf nog lastig vinden. Zij vinden de huidige situatie prima. Er wordt in het dorpshuis vergaderd, gesport en er is een toneelclub. "Als de stichting hier verlies maakt, kunnen zij zelf misschien extra gebruikers vinden die huur betalen?", klinkt uit de zaal.

"Er is nu te weinig reuring hier in het dorpshuis", stelt een afgevaardigde van Welzijn MensenWerk. "We kunnen niet oneindig geld hier naartoe brengen. Maar we zijn hier voor welzijn van de mensen en willen dingen bedenken waar het beter van wordt. We gaan ons best doen."

23 maart vervolg

Op 23 maart krijgt de avond dus een vervolg. Dan komt de burgemeester het gesprek voeren met de inwoners van Darp, Havelterberg en Busselte. Of alleen met Darp? Woensdag viel bij de inwoners van Darp een uitnodiging op de deurmat, maar niet bij de huizen in Havelterberg en Busselte. Dat leidde tot de nodige onenigheid. "Dit kan niet!", zei een inwoner van Havelterberg stellig. "We zijn één gemeenschap. Nu trek je de boel uit elkaar. Dit verdient een rectificatie. We gaan hierover de burgemeester bellen!"