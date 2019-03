Drenthe Toen #27: Drentse boerderijen, onweer en de DHV-prijs

In deze podcast van Drenthe Toen nemen we je mee naar de Drentse boerderijen uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Samen met interieur-historicus Ineke den Hollander gaan we terug naar de tijd dat mensen nog in de bedstee sliepen.Ook besteden we aandacht aan onweer, vrouwelijke filmamateurs en The Black Lake. Het is ook tijd voor ons tweede gesprek in een serie van zeven met hobbyhistoricus Bertus ten Caat uit Hollandscheveld.2.11 - Een van de drie genomineerden voor de DHV-prijs wordt voorgesteld. Deze week legt hoogleraar Theo Spek uit waarom het project Trots op Darp genomineerd is. Darp werd in de Tweede Wereldoorlog afgebroken om op die plek een Duits vliegveld aan te leggen.16.53 - Het tweede gesprek met Bertus ten Caat, onder de titel Bertus Weemoed. De bevlogen hobbyhistoricus probeert alles vast te leggen wat met zijn woonplaats Hollandscheveld te maken heeft;23.30 - In het RONO-archief haalden we dit keer een bijzonder gesprek met de band The Black Lake. Het gesprek werd opgenomen in hun oefenruimte in Klazienaveen uit 1976 en gaat onder meer over optreden op kleine podia.25.43 - In de rubriek 'Old Neis' leest Aaldert in oude kranten over onweer. Aaldert ontdekte dat er vroeger een stuk vaker over blikseminslagen werd geschreven dan nu. Hoe komt dat?30.08 - Drenthe staat vol met eeuwenoude rietgedekte boerderijen. Met historicus Ineke den Hollander nemen we in gedachten een kijkje achter de voordeur van die boerderijen door de eeuwen heen.49.36 - Stropen is altijd al een omstreden bezigheid geweest. Bijzonder is dus dat er ooit een echte bond van Drentse stropers was, die opkwam voor de belangen van hun leden. Amateurhistoricus Henk Luning dook in de wereld van het stropen en het jagen.53.35 - In het Drents Archief draait deze maand een bijzondere film: een ode aan de talentvolle vrouwelijke amateurfilmers uit het Noorden. Ellen Broekhuizen van het archief vertelt over de film 'Vrouwen achter de Camera'.59.50 - We sluiten de uitzending zoals altijd af met een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer.Theo Spek - hoogleraarBertus ten Caat - hobbyhistoricus in HollandscheveldIneke den Hollander - interieur-historicusHenk Luning - amateurhistoricusEllen Broekhuizen - medewerker Drents archiefSophie TimmerDe podcast van Drenthe Toen is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer Pocket Casts TuneIn en Podbean Genoten van Drenthe Toen? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, en op Cassata , onze podcast over de politiek en actuele discussies in onze provincie. Tot slot hebben we DrentheDoc waarin we mooie (oude) radioreportages en -documentaires opnieuw beschikbaar maken, maar nu als podcast.