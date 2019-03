Vier aanhoudingen in Assen voor rijden onder invloed

Op de Rodeweg spotte de politie een 38-jarige man die zonder helm op een bromfiets reed. Bij de blaastest bleek dat hij een alcoholpromillage van 1,84 in zijn bloed had: meer dan drie en een half keer het toegestane promillage van 0,5. De man is zijn rijbewijs kwijt en kreeg een aantal bekeuringen.Ook een 50-jarige man moet het sinds gisteren zonder zijn rijbewijs doen. Op de Hoogspanningsweg botste hij met zijn scooter tegen een lantaarnpaal. Getuigen hadden de man eerder al zien slingeren en later op de grond zien liggen.Hij had een promillage alcohol in zijn bloed dat ongeveer gelijk staat aan twaalf glazen bier. Op het bureau moest hij zijn rijbewijs inleveren.Een automobilist uit Assen die op de Torenlaan reed, werd bij een controle ook betrapt op rijden onder invloed. De 24-jarige man saboteerde zijn blaastest en gaf daarnaast een valse identiteit op, waarna hij mee moest naar het politiebureau.Hij bleek geen rijbewijs te hebben en had ook te veel alcohol gedronken om überhaupt te mogen rijden.Een 52-jarige vrouw kwam goed weg. Zij werd aangehouden op de Europaweg-Zuid en blies een promillage van 0,43. Als ervaren bestuurder is dat toegestaan, maar de politie gaf haar wel een waarschuwing.