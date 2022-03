Schilderij De Vaandeldrager van Rembrandt in augustus naar Drenthe

Het schilderij 'De Vaandeldrager' van Rembrandt van Rijn, is in augustus te zien in het Drents Museum in Assen. Drie weken lang is het werk van Rembrandt daar te bewonderen.

Eind januari werd 'De Vaandeldrager' door de Staat aangekocht. Dat kostte zo'n 150 miljoen . Het is de bedoeling dat hij in de Eregalerij van het Rijksmuseum in Amsterdam komt te hangen, maar niet voordat het schilderij elke Nederlandse provincie heeft aangedaan. Het maakt tussen mei en april volgend jaar een tocht langs musea in elke provincie.

Om heel Nederland kennis te laten maken met het werk, is het schilderij in elke provincie te bewonderen. Het werk is steeds drie weken te zien in elk museum. In de drie weken biedt elk museum ook één dag gratis toegang aan. Dus ook in Assen kunnen Drenten komende zomer het schilderij één dag gratis zien.