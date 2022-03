Als ik de baas zou zijn: aflevering 1

Hoe maak je mensen in de gemeente een beetje liever? En wat doet een burgermeester eigenlijk? In 'Als ik de baas zou zijn' leggen broer en zus Kevin en Tessa uit Meppel samen met tweeling Liam en Lenn uit Dwingeloo uit hoe ze denken over de gemeente politiek.

In het decor van de oude statenzaal van het Drents museum komen we te weten wat kinderen in hun hersenpannetje allemaal al hebben opgeslagen. "De gemeente is de baas van een dorp", weten Liam en Lenn bijvoorbeeld zeker. En de burgemeester? "Die keurt allemaal dingen goed", vult Kevin aan. Tessa weet al de gemeente 'allemaal problemen oplost en ervoor zorgt dat nieuwe huizen worden gebouwd'.