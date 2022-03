Hulptransport vanuit Roden onderweg naar Pools-Oekraïense grens

In totaal moeten de mannen ruim 1.400 kilometer rijden. Mennes weet niet precies wat hij kan verwachten bij de Pools-Oekraïense grens, maar hij denkt dat het er druk is met hulporganisaties. "Ik werd via mijn dochter benaderd. Omdat ik toch niet meer werk, heb ik tijd genoeg. Ik dacht direct: 'We gaan heen.'"

Op de heenweg zitten de vrachtwagen en de busjes vol met hulpgoederen. Op de terugweg willen de Rodenaren acht of negen vluchtelingen meenemen naar Roden of Paterswolde. Daar komt een opvangcentrum. Mennes: "We gaan er vanuit dat daar iemand is die aangeeft wie er met ons meegaan op de terugreis. Ik hoorde net dat er waarschijnlijk in een oud hotel in Paterswolde een opvang komt."