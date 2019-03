De vijfde klasse F: Troosteloze middag in Linde (maar niet teleurstellend)

Door de stunt van Erica'86 is DOS'63 uit Linde afgedaald naar de laatste plaats. Zaterdagmiddag is de formatie van Lambertus Nijenmanting uit op de broodnodige zege. "Ik heb een hoop tassen geteld. We zijn eindelijk weer een beetje compleet", is de coach vooraf goed gemutst.Ook Leroy Mol ziet kansen. De back is al zeven jaar lid van het vlaggenschip van DOS'63 en maakte wel eens betere tijden mee. "Ja, dat zeker. In andere seizoenen hadden we kwalitatief misschien minder materiaal, maar speelden we als team beter", is de strenge lezing van Mol.Ondanks een enorme openingskans van DOS'63 is het FC Assen dat via Christiaan Trijbels de score opent. Ook in het vervolg van de eerste helft springen de gasten uit de Drentse hoofdstad beter om met de kansen. Junior Pattipeilohy maakt 0-2. Ruud Heibers schiet namens de thuisploeg een vrije trap binnen: 1-2.Na rust zoeken veel supporters na een hagelbui de kantine op. Vanaf de bar is tenminste één doel van het veld niet te zien. "Maar we horen het gejuich wel", klinkt het enthousiast. "Ze schieten er toch geen een in", wordt gevat aangevuld. Ze hebben het helaas juist.Met nog eens twee goals bepaalt Trijbels de eindstand op 1-4. Zo blijft DOS'63 de hekkensluiter in de vijfde klasse F. Papito heeft met de camera op hem gericht zijn kruit droog gehouden. Laagvlieger FC Assen is nog in de race om een periodetitel.