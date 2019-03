Mark Rutte zet vrijwilligers Emmen in het zonnetje

Rutte kwam naar Emmen in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen, die over twee weken beginnen. Hij had in De Oude Meerdijk ook een ontmoeting met lijsttrekker Henk Brink voor de VVD in de Drentse Staten.De premier bedankte in Emmen de vrijwilligers voor al het werk dat ze doen. Hij bracht twee taarten mee en gaf de vrijwilligers een vaasje, dat symbool staat voor Nederland. Het vaasje symboliseert ons land als een teer bezit dat we met zeventien miljoen Nederlanders vasthouden en niet mogen laten vallen.Gedeputeerde Henk Brink was blij met het bezoek van Rutte aan Emmen: “We hebben enorm veel respect voor deze mensen die in hun vrije tijd klaarstaan en zich keihard inzetten voor hun club. Daar mogen we wel even bij stilstaan. Ik ben blij dat Mark naar ons mooie Drenthe komt om deze toppers te bedanken.”​De VVD kan volgens de meest recente peilingen wel een duwtje in de rug gebruiken. Samen met de andere regeringspartijen CDA en D66 verliest VVD volgens Maurice de Hond ruim veertig procent van haar kiezers. Wel blijft de partij van Rutte met 23 zetels de grootste. Nieuwkomer Forum voor Democratie (FVD) staat tweede in de peilingen.Bij de vorige Statenverkiezingen kreeg de VVD met ruim vijftien procent de meeste stemmen, op de voet gevolgd door de PvdA. Beide partijen hebben zeven zetels in het Drentse Parlement. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Emmen steeg de VVD vorig jaar licht van twee naar drie zetels. De partij zit in die gemeente momenteel in de oppositie.Rutte heeft een voorgevoel over de wedstrijd van vanmiddag. "Ik heb een voorspelling gedaan: 3-1, uiteraard voor Emmen. 2-1 in de pauze en na tien minuten het eerste doelpunt. Dat gaat dus ook allemaal gebeuren want ik heb dat zo afgesproken", aldus Rutte.Helaas voor FC Emmen vertrok Rutte al voordat de wedstrijd tegen Heracles Almelo begint. Om half twee was de premier alweer vertrokken. Wel kreeg hij als souvenir een sjaal van de Drentse club mee. Wel waagde Rutte zich aan een voorspelling: