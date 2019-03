De Barock Pinto: het verhaal achter het showpaard

De Barock Pinto is volgens Arnold Wemmenhove een echt showpaard. "Het paard heeft iets heel aparts met zijn zwart-witte vacht, lange manen en grote ogen," Wemmenhove begon tien jaar geleden het stamboek van het ras om inteelt te voorkomen. "Het stamboek van de Friese paarden is natuurlijk al jaren een gesloten stamboek en die hebben daarom een groot inteeltprobleem. Met gemiddeld 20% is het verwantschap erg hoog. Door het kruisen van het Friese ras met bonte warmbloedpaarden krijg je een versterkingseffect, dan verander je het paard ook aan de binnenkant zodat het een gezonder paard wordt en die kan als het goed is beter presteren."Wemmenhove: "Je was gewoon een pionier en je moest de passie overbrengen van het ras. Stap voor stap is dat zo gegaan. We hadden één voordeel: we hadden als eerste Barock Pinto paard Willem van Nassau, een grote promotor en die verkocht ons stamboek."Maar vanzelf ging het niet. 'We zijn uitgelachen, verketterd, we zijn soms bedreigd omdat we natuurlijk Friese paarden kruisen. Dat is vloeken in de kerk in Friesland. Dat vond men niet mooi, maar de aanhouder wint en het paard verkoopt zichzelf", vertelt Wemmenhove. Wat tien jaar geleden begon met één bijzonder paard in een kleine manege in Dalen is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde handel."We hebben op dit moment zeven of acht dochtersverenigingen in het buitenland. Noorwegen, Amerika, Alaska, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Slovenië en noem het maar op. Overal worden deze paarden gefokt. Maar er is maar één stamboek waar ze worden geregistreerd en dat is hier in Drenthe."Volgens de huidige voorzitter, Rinze van Teijen, wordt door de uitbreiding van het ras de kwaliteit van de paarden elk jaar beter. Dat merkte hij ook dit weekend weer bij de hengstenkeuring in Assen. "Wat we uiteindelijk willen is het fokken van een Olympisch paard. Maar daarvoor moet nog wel heel wat gebeuren. Zover is het nog niet, maar ze worden wel steeds beter."Bij de keuring let Van Teijen vooral op de poten. "De bewegingen, de souplesse, de veerkracht om toch op het hoogste niveau mee te kunnen doen. Want dat moet een Olympisch paard ook kunnen."