Maart roert zijn staart in Drenthe

Twee weken geleden zaten we nog in een t-shirt op het terras met 20 graden, nu voetbalde FC Emmen met witbesneeuwde haardossen op een wit veld tegen Heracles, met een oranje bal.De dikke vlokken, blijven op een aantal plaatsen liggen. Onder andere auto's en daken van gebouwen worden langzamerhand wit.Maart roert zijn staart dus, dat is niet ongebruikelijk. Terwijl in het zuiden van het land de bomen uit de grond waaien kijken we hier naar neerdwarrelende vlokken sneeuw, voornamelijk natte sneeuw.Maart is een overgangsmaand naar het voorjaar. Vorig jaar hadden we nog een flinke koude periode rond deze tijd van het jaar, met temperaturen onder nul en sneeuw. Er werd toen gesproken over de Russische Beer . Nu lijkt dat mee te vallen, de minimumtemperatuur ligt komende week rond de zes graden.Weerman John Havinga: "Wees gerust, we komen niet in dezelfde sneeuw als wat nu valt in Engeland en Wales. Wel hebben we hier en daar een wit grasveld." De reden daarvan licht in een venijnig lagedrukgebied ten zuiden van Drenthe. "Vandaag zijn we steeds dieper in de koude lucht terechtgekomen. Van regen gingen we naar natte sneeuw, en van natte sneeuw naar dikke vlokken die heel even blijven liggen. Door een westelijke circulatie in combinatie met het lagedrukgebied zie je ook de grote temperatuurverschillen tussen het zuiden en het noorden van het land."Volgens Havinga wordt maart een roerige maand. "Wisselvallig en nat, en eigenlijk ook iets te zacht voor de tijd van het jaar. Over een paar dagen gaan we weer terug naar de tien graden." De komende dagen blijven nattig, met regen, hagel en natte sneeuw.