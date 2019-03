FC Emmen in sneeuwgevecht naar punt tegen Heracles

Door het gelijkspel blijft FC Emmen wel steken op een plek onder de streep, de 16e. De formatie van trainer Dick Lukkien heeft nu 25 punten uit 25 duels.FC Emmen, met Hilal Ben Moussa en Jafar Arias in de basis ten koste van Alexander Bannink en Sven Braken, was vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Toch was het Heracles dat op voorsprong kwam. De enige echte kans van de ploeg uit Almelo, dat eigenlijk niet eens een kans was, werd een goal. Een corner in de 17e minuut kon simpel worden teruggekopt en daarna ingekopt door Adrian Dalmau: 0-1.De Drentse club kreeg, ondanks veel balbezit, maar weinig echte kansen. Dat veranderde in de laatste tien minuten voor rust. Eerst kreeg Arias op aangeven van de ijzersterk spelende rechtsback Glenn Bijl een uitgelezen kopkans, maar zijn inzet belandde recht in de handen van Heracles-doelman Blaswich. Kort daarna schoot Caner Cavlan net naast.Toch kwam er voor rust geen verdiende gelijkmaker. Wel moesten de gasten met tien man verder na twee gele kaarten van rechtsback Tim Breukers.Met 11 tegen 10 was het in de tweede helft helemaal eenrichtingsverkeer. Emmen kreeg kansen, maar Cavlan (zijnet), Michael de Leeuw (te slap schot) en Ben Moussa (net naast) scoorden niet.De tijd begon meer en meer te dringen en ook de weersomstandigheden werden een tegenstander. De aanvankelijk natte sneeuwvlokken werden steeds dikker en bleven ook nog eens op veld liggen. Met de oranje bal lukte het Emmen dan toch om te scoren. Op aangeven van Bijl kopte Sven Braken raak. Emmen wilde meer en ging op jacht naar de 2-1. Een andere invaller, Luciano Slagveer en Mohammed Osman die bijna zijn eigen doelman verschalkte, waren er ook dichtbij... maar helaas voor Emmen ging de bal niet nog een keer tegen de touwen.