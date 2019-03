Wie was de beste Emmenaar tegen Heracles Almelo?

Invaller Sven Braken maakte in de slotfase het enige doelpunt voor de Drenten, op aangeven van een sterk spelende Glenn Bijl.In een wedstrijd waar doelman Kjell Scherpen niets te doen had en de bezoekers op slag van rust een rode kaart kregen, greep trainer Dick Lukkien zijn kans om bijna al zijn aanvallers het veld in te sturen.Wie was ondanks het gelijkspel tegen Heracles de beste man aan de kant van FC Emmen?