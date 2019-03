Premier Rutte over peilingen: Ik wil natuurlijk groeien

"Als je het omrekent naar Eerste Kamerzetels staan we stabiel. We hebben nu dertien zetels en die zouden we ook ongeveer houden, maar ik wil natuurlijk dat we groeien."De minister-president bezocht vandaag stadion De Oude Meerdijk in Emmen voor aanvang van de wedstrijd FC Emmen- Heracles. Hij werd opgevangen door lijsttrekker Henk Brink in de provincie Drenthe en Eric van Oosterhout, de burgemeester van Emmen.Rutte zette tijdens zijn bezoek aan Drenthe een aantal vrijwilligers van FC Emmen in het zonnetje. Ook reageerde hij op de fikse winst voor Forum voor Democratie in de laatste opiniepeiling van De Hond . De partij van Thierry Baudet wint er deze week twee zetels bij en staat daarmee nog maar vier zetels achter de VVD."Ja, in de peilingen doen zij het goed. Overigens wisselt dat nog wel per peiling. De huidige trend is toch wel dat de VVD het grootste zal blijven maar mijn ambitie is natuurlijk dat de VVD ook weer wat groei doormaakt", aldus Rutte.Tijdens zijn bezoek aan Emmen had Rutte de gehele tijd een een sjaal van FC Emmen om. Ook waagde hij zich aan een voorspelling. "3-1, uiteraard voor Emmen. 2-1 in de pauze en na tien minuten het eerste doelpunt. Dat gaat dus ook allemaal gebeuren want ik heb dat zo afgesproken."Helaas liep het anders voor de Emmenaren. In De Oude Meerdijk bleef het na een spannende wedstrijd in de sneeuw 1-1.