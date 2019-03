Drenten lopen mee in kletsnatte klimaatmars Amsterdam

Onder de demonstranten was ook Joeri Westen uit Assen. Hij is al 15 jaar vrijwilliger bij Greenpeace en liep mee, verkleed als boom. "Dat trok flink de aandacht. Ik ben veel op de foto gezet en trok veel bekijks. En dat is goed, ik liep naast het Greenpeace spandoel voor de Amazone."De mars begon vanwege de drukte al voordat het officiële programma op de Dam was afgelopen. Onder anderen Claudia de Breij en Typhoon traden op en er waren toespraken van de initiatiefnemers van de scholierenstaking voor het klimaat. Westen: "Het was mooi dat het zo druk was, ondanks het weer. Er zijn flink meer mensen op afgekomen dan we hadden verwacht!"Rond 14.30 arriveerden de eerste demonstranten op het Museumplein, waar de actie eindigde. Doorweekt keerden ze vanaf daar weer huiswaarts. De voeten van Joeri Westen waren doorweekt, maar dat was het waard: "Het klimaat is op de kaart gezet. Het is goed dat we laten zien dat er draagkracht is, nu maar hopen dat politiek er ook wat mee doet."Tussen de 40.000 betogers liepen ook een aantal prominente Drenten mee, waaronder Agnes Mulder uit Assen, Kamerlid voor het CDA en Karin Dekker, wethouder in Assen voor GroenLinks.