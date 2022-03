Emmen keert energietoeslag vervroegd uit aan inwoners

Gemeente Emmen gaat deze maand alvast de extra energietoeslag van tweehonderd euro betalen. Het gaat hierbij met name om inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen.

In december kondigde het Rijk aan dat huishoudens met een laag inkomen eenmalig een extra energietoeslag van twee honderd euro krijgen. Dit geld krijgen ze via hun gemeente. Voor de uitvoering van de regeling is een wetswijziging nodig. Deze wordt pas op z'n vroegst 1 april verwacht.

'Niet langer wachten'

Met het oog op de stijgende gasprijzen, wil de gemeente Emmen het nu alvast uitkeren. "We willen niet langer wachten op de landelijke regeling", zegt wethouder Raymond Wanders. "Het gaat om het grootste deel van de mensen met een bijstandsuitkering. Van deze groep weten we dat ze in aanmerking komen voor de energietoeslag. Zo helpen we alvast een deel van de inwoners bij het betalen van hun energierekening."

De gemeente benadrukt dat zij zich realiseert dat de eenmalige toeslag de problemen rondom energiearmoede niet oplost. "Daarom kijken we als gemeente ook naar andere mogelijkheden om onze inwoners te helpen", aldus Wanders.

Uitbetaling voor 1 april

Inwoners met een bijstandsuitkering ontvangen het bedrag voor 1 april op hun rekening. Het gaat om één energietoeslag per huishouden. Uitzondering hierop zijn mensen met een uitkering, die kostendeler zijn. Zij kunnen binnenkort kijken of ze in aanmerking komen voor de toeslag. Dit moeten zij zelf aanvragen bij de gemeente.