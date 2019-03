Dick Lukkien langer bij FC Emmen

FC Emmen in sneeuwgevecht naar punt tegen Heracles

Lukkien: “FC Emmen is een club in de groei, dat past goed bij de fase waar ik als trainer ook in zit. Ik heb het onwijs naar mijn zin bij deze club en de supporters zijn geweldig. Dus ik ben blij dat ik hier na dit seizoen nog twee jaar mag zijn.”Lukkien wil niet spreken over de clausules in zijn contract. "Ik heb de intentie om mijn contract uit te dienen, ook niet als je onverhoopt degradeert, maar daar ga ik natuurlijk niet van uit."Ook voorzitter Ronald Lubbers is content. "Voor de doorontwikkeling van de club is dit heel goed. Ik ben hier heel blij mee. Het kost wel wat meer geld, maar dat heeft hij ook verdiend."De volgende stap in het proces bij FC Emmen is het zoeken naar een nieuwe directeur, de vervanger voor Wim Beekman en de ontwikkelingen rondom het nieuwe stadion. "Dat loopt eigenlijk gelijk op. Ik ben nu ad interim. Dit roept wat vragen op wat betreft de controle. Eind maart kan ik hier meer nieuws vertellen over vertellen, want ik kan daar nu nog niets over zeggen."