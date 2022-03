Gemeente Emmen trekt twee ton uit voor kwetsbare ouderen: 'Eenzaamheid ligt op de loer'

Welzijnsorganisatie Sedna voert dit in de gemeente Emmen uit in de dorpen en wijken. Via hun huisarts kunnen inwoners er terecht. Per huisartsenpraktijk is momenteel 20 tot 35 procent van de 75-plussers kwetsbaar, bijvoorbeeld door lichamelijke, psychische of sociale problemen. "Het is belangrijk dat we oog hebben voor deze grote groep inwoners", vertelt Kleine. "Daarom organiseren we deze hulp dichtbij de ouderen in hun eigen dorp of wijk."